Die TSG Hilden bietet Kindern in den Sommerferien Kindertraining an. "Aufgrund der langen Corona Pause möchten wir das Kindertraining auch in den Ferien anbieten. Die Termine sind: 3. Juli, 17. Juli und 31. Juli", teilt Katrina Posselt, 1.Vorsitzende, mit.

Nach den Ferien gehe das Training ganz normal jeden Freitag weiter. Jedes Kind ist herzlich zum zweimaligen Schnuppern eingeladen. Danach beträgt der Monatsbeitrag für eine Mitgliedschaft 12 Euro. Das Kindertraining ist in verschiedene Gruppen je nach Alter aufgeteilt.

Kinder ab 3 Jahren

Die Kindergruppe 1 ist für Kinder ab drei Jahren. Hier beschäftigen sich die Kinder mit Ihrem Körper in Einklang mit der Musik. Die Gruppenleiterinnen sind Barbara Cuber und Jana Brant. Sie bringen den Kindern spielerisch mit Hilfe von Musik kleine und einfache Tänze bei. Die Koordinations-, Balance- und Rhythmusfähigkeit wird dabei geschult. Bei Interesse können Kids bei Jana Brant per Mail unter: janabrant7@gmail.com oder Telefon (0157) 36114874 angemeldet werden.

Die Kindergruppe 2 ist für Kinder ab sechs Jahren. Auch hier steht der Spaß im Vordergrund. Es werden die ersten Grundschritte der Latein- und Standardtänze gelernt. Auch mit unterschiedlichen Gruppentänzen werden die Bewegungsfähigkeiten verfeinert. Diese Gruppe ist etwas für Kinder, die eine größere Aufmerksamkeitsspanne haben und sich gerne bewegen. Die Trainer hier sind Albena Daskalova und Hilmar Schadrack. Interessen können sich bei Albena per Mail unter albenadaskalovamail@gmail.com melden.

Ab 8 Jahren Paartanz

Die Kindergruppe 3 ist für Kinder ab 8 Jahren. Hier werden die Elemente des Paartanzes stärker in den Choreografien verarbeitet und es wird auf erste Erfahrungen mit dem Turniergeschehen im Breitensport hingearbeitet sowie verstärkt für den Leistungsbereich trainiert. Das Training wird ernster genommen. Die Kinder hier haben einen großen Willen, sich zu verbessern und lernen ansatzweise, wie es ist, einen Leistungssport zu betreiben. Daher wird hier auch aktiv an Wettbewerben teilgenommen. Die Trainer hier sind ebenfalls Albena und Hilmar. Bei Interesse können sich Interessierte bei Albena Daskalova per Mail unter: albenadaskalovamail@gmail.com melden.

"Alle unsere Trainer haben bereits mehrere Jahre Erfahrung in der Führung von Kindergruppen und bieten ein kindgerechtes Training an. Die TSG Hilden hat natürlich auch ein Hygienekonzept in Corona Zeiten und das Kindertraining wird mit gebührendem Abstand und den offziellen Hygieneregeln durchgeführt", betont Posselt.

Allgemeine Fragen zum Kindertraining oder weiteren Informationen zum Angebot der TSG Hilden beantwortet Katrina Posselt unter der Mail: 1.vorsitzender@tsg-hilden.de oder per Telefon unter (0173) 2113109.