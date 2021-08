Die Herren 60 spielten am Sonntag, 15.8. zu Hause gegen den schon bekannten, starken Gegner Grün-Weiss Heiligenhaus. Die Hildener hatten sich viel vorgenommen, nachdem sie in der vergangenen Medensaison mit 1:8 deutlich verloren hatten.

In den Einzeln trat die Nr. 1, Thorsten Schmidt, trotz erheblicher Rückenprobleme an und kämpfte sich bis in den Match-Tiebreak vor, den er aber unglücklich mit 8:10 verlor. Roland Huth an Position 2 war gegen einen starken Gegner chancenlos und verlor mit 0:6 und 3:6. Ein Lichtblick war dann das 3. Einzel von Matthias Alexy. Er konnte im Match-Tiebreak mit 11:9 gewinnen und freute sich mit der Mannschaft über den 1. Punkt. Dagegen musste sich Reiner Wester im 4. Einzel mit 3:6 und 4:6 geschlagen geben. Nicht viel besser erging es Reinhard Klein im 5. Einzel, er verlor leider deutlich mit

1:6 und 0:6. Im 6. und somit letzten Einzel setzte sich Dirk Frenzel souverän in einem tollen Spiel mit mit 6:3 und 6:0 durch und sicherte den 2. Punkt für den TSC Hilden.

Für den ersten Sieg der diesjährigen Saison mussten nun alle 3 Doppel gewonnen werden, was sich aber als nicht umsetzbar erwies.

Das 1. Doppel mit Roland Huth und Dirk Frenzel unterlag mit 1:6, 1:6 ebenso wie das 2. Doppel mit Reinhard Klein und Dittmar Thimm mit 3:6 und 3:6. Im 3.Doppel ging es also nur noch um Ergebnisverbesserung. Und das gelang Karl Metzger mit Lothar Baring, sie gewannen nach hartem und langem, über zweieinhalbstündigen Kampf im Match-Tiebreak mit 6:4, 6:7 und 10:6.

Auch wenn die Mannschaft mit 3:6 eine Niederlagen verbuchen musste, so ist doch im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung des Endergebnis gelungen.

Ein sportlicher und spannender Medenspieltag ging mit dem einem oder anderen frisch gezapften Bier zu Ende.