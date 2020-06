Statt nach Hawaii-

lieber zum Laacher See

Windsurfen lernen in den Sommerferien

in der HWC - Surfschule

Auch 2020 wieder neue Surfkurse beim Hildener Windsurfing Club.

Mit Hawaii wird es in diesem Jahr wohl nichts werden. Man kann aber auch hier das Feeling Windsurfen erleben, wenn man denn einen Windsurfschein hat.

Auch in diesem Sommer bietet der HWC - Hildener Windsurfing Club - wieder Windsurfkurse an.

Auf dem idyllischen Laacher See - Langenfelder Str. 239, 51371 Leverkusen Hitdorf- können Kinder – ab 10 Jahre – Jugendliche und Erwachsene bei dem kompetenten Trainerteam des HWC das Windsurfen erlernen und den Segelsurfschein des DSV erwerben.

Surfbretter, Segel, Neoprenanzüge und Surfschuhe werden gestellt. Die Hygieneanforderungen entsprechend Coronaverordnung werden natürlich eingehalten.

Die Kurse gehen über 4 x 6 Std jeweils Samstag und Sonntag

Termine :

1. Kurs: 27. + 28.6. und 4.+ 5.7. 2020 jeweils 10 - 16 Uhr

2. Kurs: 18. + 19.7. und 25. + 26.7.2020

3.Kurs : 2. + 3.8. und 8.8. + 9.8.2020

Also : Auf die Bretter und mit dem Sommerwind dahingleiten.

Anmeldungen und Infos unter : schulung@hwc-hilden.de

und auf der Webseite hwc-hilden.de Abschnitt Windsurfen

Wir sehen uns auf dem Wasser - Hang loose