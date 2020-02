Auch in diesem Jahr stürmt das Carnevals Comitee Hilden unter Führung seiner Tollität, Prinz Hildanus Stefan I. und Ihrer Lieblichkeit Prinzessin Hildania Mareike I. zusammen mit den Hildener Jecken die Waldkaserne. Seit nunmehr 65 Jahren ist diese Veranstaltung an Weiberfastnacht fester Programmpunkt des Hildener Karnevals. Die Stürmung der Waldkaserne durch das Hildener Prinzenpaar findet am diesjährigen Altweiberdonnerstag gegen 15.11 Uhr statt.

Hält das Kasernentor?

Der Standortälteste, Oberstleutnant Björn Taube, plant bereits seit geraumer Zeit mit seinem Kasernenkommandanten, Oberstleutnant Dirk Brouwers, die Verteidigung der Festung „Waldkaserne“. Das Wachpersonal wird verstärkt, die in der Kaserne stationierte Feldjägerkompanie ist in erhöhter Bereitschaft, Kfz-Kontrollen werden noch intensiver durchgeführt und die Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei wurde vertieft. Können und wollen die Garnisontruppen zum ersten Mal nach all den Jahren den Sturm auf die Kaserne abwehren?! Gerüchte über den Standortfeldwebel, Stabsfeldwebel Jens Golüke machen abermals die Runde: er sympathisiere mit Prinz Hildanus!!!

Bleiben diese beiden hochrangigen Offiziere dieses Jahr standhaft?? Wird der Kasernenschlüssel übergeben? Es bleibt abzuwarten…!

Buntes Karnevalstreiben

Wie in den letzten Jahren auch findet die Erstürmungsfeier in der „Narrenhochburg“, Sporthalle, Block 25, der Kaserne statt. Auch der Heimbetrieb der Familie Schultz, ist für das bunte Karnevalstreiben vorbereitet. Das Prinzenpaar mit Gefolge, die Abordnungen der Hildener Karnevalsgesellschaften, die Bürgermeisterin der Stadt Hilden sowie die Dienststellenleiter der Kaserne mit ihren Soldaten sind zu der Feierstunde geladen. Gleichzeitig freut sich der Festwirt Herbert Schultz, alle Närrinnen und Narren zu dem bunten Karnevalstreiben in der Festhalle der Kaserne begrüßen zu dürfen. Für Speisen und Getränke ist wie immer gesorgt und auch von musikalischer Seite wird für gute Stimmung gesorgt werden. Ob das Tor der Waldkaserne dem Ansturm standhält? Die Hoppedine ist sicher: Auch diese Jahr werden die Herren kapitulieren. Foto: Archiv