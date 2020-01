Für das Sonntags-Café an jedem 3. Sonntag-Nachmittag im Monat im Hildener Osten sucht die AWO engagierte Menschen, die für Senioren ehrenamtlich einen geselligen Nachmittag in ihrem Stadtteil mitgestalten möchten.

Das Ost-Café findet im monatlichen Wechsel statt im Robert-Gies-Haus am Clarenbachweg 7-9 bzw. in der Villa Kalstert am Clarenbachweg 2. Bei Kaffee und Kuchen können die Gäste nachbarschaftliche Kontakte knüpfen und sich von einem kleinen Kulturprogramm unterhalten lassen. Interessenten für die Verstärkung des Café-Teams melden sich bei Heike Cremerius unter der Nummer 8107 oder direkt im Robert-Gies-Haus.