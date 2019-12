Die Hildener Karnevalsgesellschaft „Jecke Fründe“ ruft zur ersten offiziellen Stadtmeisterschaften im Tannenbaumweitwurf auf. Sie findet am Samstag, 28. Dezember, auf dem Alten Markt in Hilden statt. Los geht es um 16 Uhr.



"Es gibt drei Gruppen: Frauen, Männer, und Mannschaften (in Viererteams), die jeweils gegeneinander antreten. Die Siegerehrung erfolgt gegen 20 Uhr - nach Beendigung des letzten Wettbewerbs", erklärt Rudolf Meisenbach. Die Gewinner erhalten entsprechende Pokale und jeder Teilnehmer eine Urkunde.

"Wir rufen alle Hildener Vereine auf, Mannschaften zu stellen", fährt Meisenbach von den Jecken Fründen fort. "Wir stellen die Bäume. Eigene Bäume dürfen nicht mitgebracht werden - aus Fairnessgründen", betont Meisenbach. Die Teilnahmegebühr beträgt 2 Euro pro Wurf. Die Anmeldung erfolgt vor Ort. Für Speis und Trank sorgt das Hildener Weihnachtsdorf. Entstanden sei die Idee vor wenigen Monaten. "Die Veranstaltung ist genehmigt, dank der unbürokratischen Hilfe des Ordnungsamtes."