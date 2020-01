Markus Riemer ist der neue Geschäftsleiter des Hildener Selgros-Marktes.

Der 40-Jährige kennt sich an der Oststraße 17 bestens aus: Nach der Fachoberschulreife und Höherer Handelsschule beginnt er 1997 eine Lehre als Groß- und Aussenhandelskaufmann am Hildener Standort. "Seinerzeit war es noch die Fegro", erinnert sich Riemer mit einem Lächeln im Gesicht.

Nach der Ausbildung bleibt er vor Ort und übernimmt später als Leiter die größte Abteilung des Hauses: Wein, Spirituosen und Waschmittel. 2009 wechselt er für rund sechs Jahre nach Frechen, wo er als Betriebsleiter für das Unternehmen tätig ist.

2015 geht Riemer als Geschäftsleiter zu einem Cash&Carry Großmarkt in Düren. "Dort habe ich meine Kenntnisse in der Branche Cash&Carry erweitert", erzählt Riemer. "Und nun bin ich 22 Jahre nach Beginn meiner Ausbildung wieder in Hilden", fährt der gebürtige Haaner fort. "Ich bin nach zehn Jahren wieder zuhause."

Große Produktpalette

Mit seinen 120 Mitarbeitern biete die Selgros eine "sehr große Produktpalette, die wir auch optisch gut präsentieren." Sein Ziel sei, nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Kunden "mitzunehmen und zu begeistern, weil wir einen tollen Markt haben." Besonders der Frischemarkt mit Obst/Gemüse sowie Fisch- und Fleisch zeichne den Markt aus. "Dank unserer EU-Zertifizierung kann unser Metzgermeister Fleisch vor Ort selbst zerlegen und für die Kunden individuell portionieren." Dieser Service komme bei den Kunden gut an. "Mit unseren Dry aged-Verkostungen haben außerdem wir ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in der Region", betont der Geschäftsleiter. Natürlich werde er an der einen oder anderen Stellschraube drehen. "Eines aber ist sicher: Wir unterstützen weiterhin den Kinderkarneval." Zusätzlich sei für das kommende Jahr ein Sommerfest mit entsprechenden Attraktionen angedacht. Außerdem plane er acht bis neun Events an Supersamstagen.