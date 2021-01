Der erneute Corona-Lock-Down macht es zunächst auch der Gemeindebibliothek in Holzwickede schwer, jedoch sollen nun manche Projekte nicht länger hinter verschlossenen Türen ruhen. Im Hintergrund waren die Bibliotheksmitarbeiterinnen Kristina Truß, Silke Becker und Mascha Wöstmann nicht untätig und haben unter anderem einige Tonie-Figuren zum Ausleihen vorbereitet.



Diese erhielten sie bereits im Dezember im Rahmen einer großzügigen Spende des Fördervereins, der auch im Corona-Lock-Down aktiv ist. Zur Freude der Bibliotheksmitarbeiterinnen haben die HowiBib-Freunde darüber hinaus zwei Tonie-Boxen gespendet, von denen eine zunächst als Anschauungsobjekt für Interessierte dienen soll. Die andere Box kann, genauso wie die Tonie-Figuren, für jeweils 14 Tage ausgeliehen werden.

Nachdem bereits einige Bibliotheken im Kreis Unna die beliebten Hörspielfiguren zur Ausleihe anbieten, sind die Mitarbeiterinnen dankbar, nun mit einem Grundstock von 15 Figuren starten zu können. Der Bestand soll sukzessive erweitert werden, denn eins ist klar: die Figuren werden stark nachgefragt sein, ist die Spende des Fördervereins doch das Ergebnis hartnäckiger Anfragen vonseiten kleiner und großer Bibliotheksnutzer.

Die Nutzerzufriedenheit und die ständige Modernisierung der Einrichtung ist der Verwaltung als

kommunalem Träger der Einrichtung wichtig. Daher erblickt nun endlich auch das

Bibliotheksmaskottchen das Licht der Welt. Entworfen und gezeichnet von der Designerin NinaChristin Sommer musste die Veröffentlichung des kleinen, freundlichen Hundes coronabedingt viellänger warten, als ursprünglich geplant. Nach einigen Abwägungen entschied die Verwaltung, dass der lange geplante Wettbewerb zur Namensfindung nun stattfinden soll. Jede Holzwickederin und jeder Holzwickeder kann einen Namensvorschlag abgeben. Dieses Mitmach-Prinzip soll dabei helfen das Maskottchen zum fröhlichen Vorzeigesymbol der Bibliothek werden zu lassen.

Die Teilnahme ist Vorort, in der Bibliothek möglich, wenn man sich einen Termin für den Medien-Abholservice geben lässt und viel bequemer noch per E-Mail an bibliothek@holzwickede.de.



Interessierte haben für das Einreichen ihrer Namensidee bis zum 4. Februar Zeit und müssen dazu

lediglich ihre Kontaktdaten hinterlassen, denn: unter allen Einsendungen wird eine Jury einen Namen

auswählen. Dem Gewinner winkt ein Preis, den ebenfalls der Förderverein ausloben wird.

Jörg Häusler, Vorsitzender des Fördervereins und die Mitarbeiterinnen der Gemeindebibliothek freuen sich über eine, hoffentlich, hohe Beteiligung. Und sobald ein Name feststeht, soll das Maskottchen dann die Leseförder-Programme für Kinder -nicht nur optisch- bereichern.

Nähere Informationen zu den Tonies und dem Maskottchen-Wettbewerb gibt es auch über die

Homepage bibliothek-holzwickede.de.