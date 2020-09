Nach langer Pause gibt es wieder eine Veranstaltung der Gemeindebibliothek. Das Mülheimer Figurentheater "Wodo Puppenspiel" zeigt am Freitag, 30. Oktober, ab 16 Uhr im Forum des Schulzentrums „Lauras Stern“. Einlass ist ab 15.30 Uhr.

Laura kann nicht einschlafen und schaut aus dem Fenster. Plötzlich sieht sie, wie neben ihrem Haus ein Stern auf den Bürgerstein fällt. Laura hebt das verletzte Sternchen auf und nimmt es mit, um sich darum zu kümmern. Doch am nächsten Morgen ist es verschwunden. Die Geschichte um den verletzten Stern ist eine Familiengeschichte für alle ab zwei Jahren.

50 Zuschauer dürfen dabei sein. Neben Abstands- und Hygieneregeln gibt es eine Maskenpflicht für Erwachsene und alle Kinder ab dem Schulalter. Am Platz darf die Maske abgelegt werden.

Karten wird es ausschließlich im Vorverkauf geben. Die Kartenkäufer müssen dabei alle zur Aufführung kommenden Personen in Teilnehmerlisten eintragen, um so die Nachverfolgbarkeit sicherzustellen. Am Tag der Aufführung werden die Zuschauer dann im Forum an der Tür in Empfang genommen und zu ihren Plätzen begleitet.

Karten zum Preis von 3 Euro gibt es in der Gemeindebibliothek unter Tel. 02301/14226.