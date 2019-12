Die erste Kinderglück-Weihnachtsfeier für rund 200 Kinder im Altervon vier bis 12 Jahren, Eltern und Betreuer fand vor Weihnachten in der Kinderglück-Halle in Holzwickede statt. In festlicher Atmosphäre wurde ein buntes Bühnenprogramm präsentiert. Die Kinderglück-Ehrenamtlichen kümmerten sich um kleine und große Gäste und zum Ende des Nachmittags hatte der Weihnachtsmann noch eine besondere Überraschung. Jedes Kind erhielt einen Geschenkerucksack mit Gesellschaftsspielen, einem Steiff-Teddybären und weihnachtlichen

Leckereien.

Die erste Kinderglück-Weihnachtsfeier ist der Startschuss für eine neue Tradition der Stiftung Kinderglück, denn 2020 dürfen sich erneut viele Kinder auf einen winterlich-weihnachtlichen Nachmittag freuen. Das Bühnenprogramm startete mit Sänger Tim Erlemann, der aktuell im Hansa-Theater in Dortmund gastiert. Kinder und Erwachsene ließen sich von ihm musikalisch in die Weihnachtszeit entführen. Es folgten Darbietungen von Kinderglück-Clown Püppi, Zauberer Udo dem Hexer, eine Hip-Hop-Performance des TSC Heaven and Hell Dortmund e.V. und der Auftritt des Kulturzentrum balou e.V.-Kinderballetts. Die Kinderglück-Ehrenamtlichen bedienten alle Kinder und Erwachsenen mit Plätzchen und Getränken und kümmerten sich somit um das leibliche Wohl großer und kleiner Gäste. Zum Schluss schlüpfte Clown Püppi in seine zweite Rolle des Nachmittags. Als Weihnachtsmann verteilte er mit seinen Helfern an jedes Kind einen besonderen Geschenkerucksack.

„Diese erste Weihnachtsfeier ist ein besonders stimmungsvoller Jahresabschluss für uns alle. Bereits in der Vergangenheit feierten wir Weihnachtsfeste, doch 2019 können wir sie in unserer Kinderglück-Halle ausrichten. Eine Premiere sozusagen, die uns sehr glücklich macht“, so Veranstalter Bernd Krispin.

Aus der Premiere 2019 wird für die Stiftung Tradition, denn ab 2020 wird es jedes Jahr ein Weihnachtsfest für Kinder in der Kinderglück-Halle geben.