HOLZWICKEDE. Wilfried Knoke dankt im Namen der Holzwickeder Tafelausgabe allen, die wieder so zahlreich Weihnachtspakete für die Besucher der Tafelausgabe gespendet haben: "Darüber freuen wir uns, auch im Hinblick darauf, dass infolge der allgemeinen Einschränkungen dieses bisherige Ergebnis erzielt werden konnte."

Die nächste und letzte Warenausgabe in diesem Jahr am Mittwoch, 16. Dezember, gibt es im Gemeindehaus an der Goethestraße von 12 bis 13 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt werden auch die gespendeten Weihnachtspakete übergeben.

Knoke erklärt: "Eine von uns geplante weitere Ausgabe von Lebensmitteltüten am 23. Dezember kann nach Abstimmung mit Unna nicht dargestellt werden. Geplant war eine Aktion „Tüten bestückt durch einen Holzwickeder Einkaufsmarkt,finanziert durch die private Spende eines höheren Geldbetrages“. Das bleibt nachzuholen.