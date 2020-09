Laut Polizeibericht spazierte am Dienstag, den 22. September gegen 15:15 Uhr eine 45-jährige Frau am Tenderingsweg in Hünxe. Sie sah dort einen Unbekannten, der sich ihr nackt und in schamverletzender Weise zeigte.

Beschreibung des Unbekannten:

Ca. 185 cm groß, schlank, europäisches Aussehen, trug kurze, hellblonde Haare.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0 wenden.