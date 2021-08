Laut Polizeibericht waren Diebe in der Zeit zwischen Freitag, den 27. August 2021. 16:00 Uhr, und Samstag, den 28. August 2021, 07:00 Uhr, in Bucholtwelmen aktiv. Sie haben einen Minibagger und einen Kfz-Anhänger auf einem Garagengelände an der Straße In der Beckuhl gestohlen. Bei dem gelben Compact-Excavator-Bagger handelt es sich um das Modell 16C1-T3, an dem Wagenbouw-Hapert-Anhänger war das Kennzeichen ST-B-2127 angebracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Hünxe unter der Telefonnummer 02858 / 91810-0 melden.