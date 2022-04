In den vergangenen Tagen musste der Baustellenbereich an der L1/WDK mehrfach kurzfristig wegen Baumaßnahmen für den landwirtschaftlichen Verkehr und die Anwohner gesperrt werden. Die Arbeiten müssen am Wochenende fortgesetzt werden.

Ab Freitag, 8. April, 14 Uhr, wird der Baustellenbereich für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt. Die Vollsperrung erfolgt tagsüber (7 bis 18 Uhr) und wird am Dienstag, 12. April, beendet.

Anlieger erreichen ihre Häuser über die Zufahrt an der L463 (Gahlener Str.).