Das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Hünxe hat in seiner Sitzung am 6. Oktober beschlossen, für Gottesdienste künftig die 3-G-Regel anzuwenden.

„Die Einführung der 3-G-Regel ermöglicht uns wieder miteinander zu singen.“, erläutert Pfarrerin Hanna Maas. „Daher bitten wir um Verständnis, das wir den Immunisierungsnachweis zur Sicherheit aller an der Kirchentür kontrollieren werden.“ Die Neuregelung gilt nicht nur für die Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen, sondern auch für Taufen und Trauungen in beiden Kirchen sowie Trauergottesdienste in der Hünxer Dorfkirche.

Die Maskenpflicht während des gesamten Gottesdienstes bleibt ebenso wie die einfache Kontaktnachverfolgung bestehen.