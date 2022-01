Ab dem heutigen 17. Januar finden in Nordrhein-Westfalen die jährlichen Wochen der Studienorientierung statt. Die Fachhochschule Südwestfalen beteiligt sich mit zahlreichen Angeboten. Dazu gehören Informationen zu Studiengängen, aber auch Online-Seminare und -Workshops zur generellen Studienorientierung.

Am Standort Iserlohn findet am 25. Januar ein Digitaler Hochschultag statt.

Insgesamt bietet die Hochschule über 40 digitale Events für Studieninteressierte an den Standorten Hagen, Iserlohn, Lüdenscheid, Meschede und Soest.

Der Digitale Hochschultag in Iserlohn am Dienstag, 25. Januar, möchte Schüler beim Übergang von der Schule ins Studium qualitativ unterstützen und begleiten. Je nach Neigung und Interesse kann zwischen Vortragreihen aus den Fachgebieten Biologie, Informatik und Maschinenbau gewählt werden. Dort erhalten die Studieninteressierten grundlegende Informationen zum Studienangebot und tiefergehende Einblicke in die Lösungen, die die Iserlohner Studiengänge zu den Herausforderungen der Zukunft bieten. Vorgestellt werden zudem die neu zum Wintersemester 22/23 startenden Studiengänge „Angewandte Biologie“ und „Digitale Transformation Maschinenbau“.

Informationen zu allen Angeboten der Fachhochschule Südwestfalen in den Wochen der Studienorientierung gibt es unter www.fh-swf.de/cms/wdso.