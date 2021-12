Lustig wird es am Samstag, 15. Januar, um 20 Uhr im Iserlohner Parktheater. In einer Komödie von Stefan Vögel brillieren Dominic Raacke, Katja Weitzenböck, Jana Klinge und Romanus Fuhrmann.

Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, was Sie bereit wären für Ihren Partner zu tun? Bürgen, lügen, eine Organspende? Stefan Vögels Komödie „Die Niere“ traut sich, dieses brisante aktuelle Thema anzupacken. Das Gastspiel der Komödie am Kurfürstendamm im Schillertheater, Berlin ist mit Dominic Raacke, Katja Weizenbröck, Jana Klinge und Ralf Komorr erstklassig besetzt.

Zum Inhalt:

Auch Arnold, ein erfolgreicher Architekt, steht plötzlich vor der schweren Entscheidung, nachdem er gemeinsam mit seiner Frau Kathrin bei einer Vorsorgeuntersuchung war. Er ist kerngesund, doch bei ihr wurde ein Nierenleiden festgestellt, weswegen sie eine Spenderniere braucht. Was nun? Die beiden erwarten jeden Augenblick Besuch von ihren Freunden, mit denen sie einen sensationellen Auftrag feiern wollen, den Arnold an Land gezogen hat.

Doch nun steht ganz klar die Frage im Raum: Ist Arnold bereit, seiner Frau eine Niere zu spenden? Er ist überfordert und zögert. Umso mehr Überraschung löst sein Freund Götz bei allen Beteiligten aus: Er hat die passende Blutgruppe und bietet sofort an, eine Niere für Kathrin zu spenden. Nun bricht ein regelrechter Hahnenkampf um die Organspende aus, bei dem alle Beteiligten Federn lassen müssen.

Stefan Vögel hat eine Komödie geschrieben, die nicht an die Nieren, sondern ans Herz geht. In schnellen, witzigen Dialogen wirft er die Frage auf, woran sich eine Liebesbeziehung misst. Die Niere wird keinen Zuschauer kaltlassen – man kann viel lachen, sich aber auch selbst befragen und am Ende die alles entscheidende Frage stellen: Liebling, würdest du mir eine Niere spenden?

Die Theaterbesucher werden gebeten, sich mit den geltenden Vorgaben zum Infektionsschutz vertraut zu machen. Aktuell muss im Parktheater Iserlohn vor dem Einlass ein 2 G-Nachweis vorgelegt werden. Außer-dem gilt die Maskenpflicht im gesamten Haus. Alle geltenden Regeln sind im Detail auf www.parktheater-iserlohn.de zu finden.

Tickets gibt es an der Stadtinformation Iserlohn, Bahnhofsplatz 2, Tel. 02371/ 2171819 oder online unter www.parktheater-iserlohn.de