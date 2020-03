Voice of Swing am 04.04.2020 im Jazzclub Henkelmann – „Jazz & Movies“

Am 04.04.2020 um 20:00 h ist es wieder soweit: „Voice of Swing“ gibt erneut ein Konzert im Jazzclub Henkelmann in Iserlohn. Die vier Musiker präsentieren Klassiker der Swing Musik aus den 40er, 50er und 60er Jahren gemixt mit Pop und Soul der 70er, 80er bis heute in jazzigen Arrangements.

VOS spielen Songs von Frank Sinatra, Nat King Cole, Roger Cicero, Gregory Porter

bis hin zu 10CC, Sting, Michael Jackson und Coldplay.

Das unterschwellige Motto des Konzertes lautet diesmal „Jazz & Movies“.

2017 gründete der Iserlohner Sänger und Entertainer Jens Dreesmann zusammen mit dem Soester Pianisten Stefan Weber und dem Dortmunder Bassisten Mario Levin-Schröder das Projekt Voice of Swing. Seit 2019 ist auch der überregional bekannte Drummer Benny Mokross aus Hemer festes Mitglied der Band. Beide Konzerte im Henkelmann in Iserlohn 2018 und 2019 waren ein voller Erfolg.

Dieses Mal ist Patrick Porsch aus Soest „Special Guest“ am Saxophon. Porsch arbeitet regelmäßig mit Musikern und Bands aus NRW und spielte als Solist u.a. mit Jazzsängerin Silvia Droste, Vibraphonist Stefan Bauer, Gesangslegende Dennis Rowland, Comedian Johann König und Udo Lindenbergs Panikorchester. Er leitet die BigBand „hellway2high“, mit der er 2017 den WDR Jazzpreis gewann. Auf Einladung von Porsch hat Dreesmann bei der Live-Tour 2019 "Rock Requiem" von Lalo Schifrin (u.a. Komponist Mission: Impossible), die Solo-Vocals beigesteuert.

Und es wird noch einen weiteren Gastmusiker geben. Der junge Gitarrist Noah Weber, der Sohn von Stefan Weber wird ein paar jazzig/bluesige Songs zusammen mit der Band spielen.

Mit so viel musikalischer Vielfalt, Leidenschaft und Spielfreude, verfolgen die Musiker ihr grundsätzliches Ziel: Das Publikum nachhaltig zu berühren.

Karten im Vorverkauf zum € Preis von 15.-- gibt es bei:

Stadtinformation am Bahnhof, Bahnhofsplatz 4, Iserlohn

Scoppa, Von Scheibler Str. 1a, Iserlohn

Krieter in Hennen, Scherlingstr. 7, Iserlohn-Hennen