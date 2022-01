Eltern jetziger Viertklässler sind eingeladen zu einem Informationsnachmittag am Montag, 31. Januar, von 17 bis 18 Uhr in der Mensa des Gymnasiums An der Stenner.

Dort können offene Fragen zum Schulübergang bei einem Gespräch in zwangloser Atmosphäre mit dem Schulleiter und einem Team aus dem Lehrerkollegium geklärt werden.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der dann aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen statt

(zurzeit: 3-G-Regel, Tragen eines medizinischen Mund-Nasenschutzes). Besucher müssen am

Eingang einen entsprechenden Nachweis bereit halten.

Eine Anmeldung ist nötig bis zum 28. Januar unter Tel. 02371/217-1880.