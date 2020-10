"Komm, lass uns losschreiben!" - unter diesem Motto bietet die Kinderbücherei Iserlohn am Donnerstag, 22. Oktober, eine Schreibwerkstatt für Kinder von acht bis zehn Jahren an.

"Wo ist Henni? Alle glauben, sie hätten Henni gesehen, denn ihre roten Gummistiefel mit den weißen Punkten und ihre leuchtend gelbe Regenjacke sind ihr Markenzeichen…". In der Schreibwerkstatt in Zusammenarbeit mit Sabine Hinterberger gehen die Kinder mit Worten auf die Suche nach Henni. Beginn ist um 15.30 Uhr (bis 17 Uhr) in der Kinderbücherei am Alten Rathausplatz 1.

Die Teilnahme ist kostenlos. Es können maximal acht Kinder teilnehmen. Anmeldungen nimmt die Kinderbücherei ab sofort entgegen, entweder telefonisch unter 02371 / 217-1934 oder per Mail an kinderbuecherei@iserlohn.de.

Die Veranstaltung findet unter Beachtung der Corona-bedingten Schutz- und Hygienemaßnahmen statt. So besteht auch Maskenpflicht.