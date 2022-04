Das aktuelle Organigramm des Jobcenter Märkischer Kreis suggeriert einen Führungswechsel im Jobcenter Märkischer Kreis. Volker Riecke fehlt, ersetzt durch Anna Markmann; Reinhold Quenckert fehlt und wird durch Carmen Drobela ersetzt, als neue Bereichsleiterin tritt Svenja Buchholz ein schweres Erbe an und die Sachgebietsleiter/in der Widerspruchs-, Klage- und Ordnungswidrigkeitenverfahren / Ermittlungsdienst wird durch N.N. ersetzt. Ein No name?

Nomen nescio; Nullum nomen; Nomen nominandum; Numerius Negidius

Allerdings heißt es auf der Seite des Jobcenters an anderer Stelle:

"Der Geschäftsführer des Jobcenters Märkischer Kreis, Volker Riecke, führt hauptamtlich die Geschäfte des Jobcenters Märkischer Kreis und vertritt es außergerichtlich und gerichtlich. Er entscheidet über die fachliche Aufgabenwahrnehmung zur Umsetzung der Beschlüsse der Trägerversammlung im Jobcenter Märkischer Kreis. Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften übt er auch die dienst-, personal- und arbeitsrechtlichen Befugnisse über die dem Jobcenter zugewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus.

Der Geschäftsführer des Jobcenters Märkischer Kreis wird durch 4 Bereichsleiter mit den Aufgabengebieten Zentrale Dienste, Recht, Operatives und Vermittlungs- und Qualitätsmanagement unterstützt."

Spontaner Kommentar: "Anna mag man, Volker nicht." - Manchmal ist Sprache vielschichtig.