Offenen Brief von Klaus StinnDer Regelsatz 2021 sieht gerade einmal 1,58 € für einen Erwachsenen für Bildung vor. Schüler bekommen eine Jahrespauschale für Schulartikel - und das ganze Kindergeld angerechnet für das Existenzminimum. Pfui, Teufel!

aus dem Offenen Brief von Klaus Stinn vom 18.07.2020

"Sehr geehrter Herr Riecke,

vor wenigen Tagen hat Ihr Jobcenter den Antrag einer Mutter auf Kostenübernahme eines Schüler-PCI / digitales Endgerät (das die Schule für erforderlich ansieht und für die eine entsprechende Bescheinigung der Schule vorliegt) mit einer rechtswidrigen Begründung abgelehnt."

Das Landessozialgericht NRW hat am 22.5.2020 Schüler-Tablets als pandemiebedingten Mehrbedarf anerkannt (L 7 AS 719/20 B ER) (7 AS 720/20 B) und damit hätten Sie den entsprechenden Antrag positiv bescheiden müssen.

