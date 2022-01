Am Montag, 31. Januar, beginnt die Stadt Iserlohn am Dördelweg mit dem barrierefreien Ausbau der beiden Bushaltestellen "Wichernhaus" und der Querungsstelle an der Mittelinsel.

Beide Bushaltestellen sowie die Querungsstelle erhalten Leitelemente, die für sehbehinderte Bürgerinnen und Bürger gut ertastbar sind. Um für Mobilitätseingeschränkte einen barrierefreien Einstieg zu schaffen, werden erhöhte Bordsteine eingebaut.

Für die Dauer der Arbeiten muss ein Teil des Dördelweges gesperrt werden. Der Verkehr wird über die Straßen Auf der Alm, Gerlingser Weg und Bodelschwinghstraße umgeleitet. Der hintere Teil der Märkischen Straße sowie die Ottostraße werden zur Sackgasse. Fußgänger können die Baustelle passieren. Die Baustelle wird mit einer Schrankenanlage ausgestattet, die Rettungsfahrzeugen die Durchfahrt ermöglicht. Die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) wird für die Dauer der Maßnahme Ersatzbushaltestellen einrichten.

Mit dem Ausbau hat die Stadt Iserlohn die Mendener Firma Krutmann GmbH & Co. KG beauftragt. Die Kosten betragen rund 46.000 Euro. Wenn alles planmäßig läuft, werden die Bauarbeiten Ende Februar abgeschlossen sein.