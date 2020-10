Die Ampelanlage im Bereich Dortmunder Straße / Almeloer Straße / Lilientalstraße ist am Dienstag (27. Oktober) gegen 6 Uhr ausgefallen.



Nach Auskunft der Fachfirma ist das Steuergerät defekt und kann auch nicht mehr repariert, sondern muss komplett ausgetauscht werden. Die Beschaffung des Ersatzgerätes wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund wird nun schnellst möglich für zirka zwei Wochen eine provisorische Ampelanlage aufgebaut.

Die Stadt Iserlohn bittet alle Verkehrsteilnehmer in dem genannten Bereich um besondere Aufmerksamkeit und Vorsicht.