Alles rund um das Thema „Abfälle und Wertstoffe“ in der Region erfahren Sie im druckfrischen Abfallkalender 2021 für die Stadt Iserlohn. Die von der Stadtverwaltung und dem Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA) gemeinsam herausgegebene Broschüre ist ab sofort verfügbar. Wie gewohnt präsentiert sich der Kalender wieder im handlichen A6-Format.



Neben allgemeinen Informationen finden Sie vor allem alle wichtigen Termine des kommenden Jahres. Beachten Sie bitte, dass die neuen Leerungstermine für die Abfallbehälter erst ab dem 4. Januar 2021 beginnen. Bis dahin gilt noch der Terminplan 2020. Wie in jedem Jahr haben sich verschiedentlich Änderungen in der Reviereinteilung ergeben. Es könnte also sein, dass für Ihr Grundstück künftig andere Leerungstage relevant werden. Ein Blick in den Terminteil des Abfallkalenders empfiehlt sich daher in jedem Fall.

Alle Informationen und Serviceleistungen sind auch auf der Internetseite www.zfa-iserlohn.de verfügbar. Hier können Sie etwa Jahreskalender mit den Leerungsterminen einzelner Straßen erstellen und als PDF für den Druck und den Aushang an der Kühlschranktür herunterladen. Darüber hinaus erfahren Sie alle Containerstandorte, die Termine des Schadstoffmobils und vieles mehr. Abholungen können Sie bequem online anmelden. Außerdem steht im Internet der Tausch- und Verschenkmarkt des ZfA zur Verfügung. Hier können Sie Ihre nicht mehr benötigten, aber noch brauchbaren Dinge kostenlos an Dritte abgeben. Das ist gut für Sie, gut für die Interessenten und gut für die Umwelt, denn die beste Strategie ist es bekanntlich, Abfall gar nicht erst entstehen zu lassen.

Die insgesamt 24.000 Exemplare der Broschüre sind an folgenden Stellen erhältlich:

Foyer Rathaus 1

Bürgerbüro Letmathe und Hennen

Stadtinformation (am Bahnhof)

Stadtbüchereien Iserlohn und Letmathe

Sparkasse Iserlohn

Märkische Bank

Verbraucherzentrale

Bringhöfe Iserlohn und Letmathe.