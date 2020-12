Die anhaltend hohen Zahlen der Corona-Infektionen und die damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens stellen ebenso die katholischen Kirchengemeinden und Pastoralverbünde vor die Frage, wie sie mit ihren gottesdienstlichen Angeboten in dieser Situation umgehen sollen. Das hat im Pastoralverbund Iserlohn zu folgender Entscheidung geführt:

Die Weihnachtsgottesdienste werden bis voraussichtlich 3. Januar einschließlich nicht als Präsenzgottesdienste stattfinden. Ob danach wieder öffentliche Gottesdienste sind, soll nach den Festtagen abhängig von der Entwicklung der Pandemie überprüft werden.

In den vergangenen Tagen gab es viele Rückmeldungen von Gemeindemitgliedern, die eine deutliche Veränderung der Meinungen widerspiegelte. Die Entscheidung zur Absage der Präsenzgottesdienste ist in vielfältiger Rücksprache mit Verantwortlichen im Dekanat Märkisches Sauerland und im Pastoralverbund Iserlohn nach sorgfältiger Abwägung aller Aspekte am Dienstagmorgen gefallen. Dabei wurde neben der allgemeinen Entwicklung in Deutschland die Pandemiesituation im Märkischen Kreis und besonders in der Stadt Iserlohn in den Blick genommen.

Nicht alle werden diesen Schritt begrüßen. Es ist deshalb wichtig, die unterschiedlichen Positionen zu respektieren und trotz alledem zusammenzustehen. Durch die Absage wird ebenso ein Zeichen der Verbundenheit mit all denen in der Gesellschaft gesetzt, die vom Lockdown besonders betroffen, momentan erkrankt sind oder sogar mit dem Leben ringen.