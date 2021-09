DAK-Herbstcamp der Kangaroos soll inspirieren und Spaß am Basketball vermitteln

Trainieren wie die Profis. Und mit den Profis. Zum 14. Mal veranstaltet die gesamte Iserlohn Kangaroos Familie ihr beliebtes Herbstcamp. Zum zweiten Mal in Kooperation mit ihrem Partner der DAK Gesundheit. Vier Tage lang können Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren intensiv trainieren. Und so einen großen Schritt in ihrer sportlichen und persönlichen Entwicklung machen.

Bei der Premiere mit der DAK Gesundheit vor rund einem Jahr durften nur 26 Kinder und Jugendliche mit den Kangaroos trainieren. Aufgrund der zu dieser Zeit herrschenden Bedingungen rund um Corona wurde anders trainiert, als in den Jahren zuvor, wo bis zu 60 Campteilnehmer in der Matthias-Grothe-Halle ihren Spaß hatten. An der Intensität, mit der die Kinder und Jugendlichen zu Werke gegangen sind, änderte jedoch auch die Schutzverordnung nichts. Im Gegenteil. „Wir konnten noch individueller auf den Nachwuchs eingehen, noch intensiver an einzelnen Aspekten arbeiten“, bilanzierte das Trainergespann zufrieden.

Noch steht nicht fest, mit wie vielen Talenten die Kangaroos in den Herbstferien arbeiten dürfen. Fest steht allerdings, dass ProB-Headcoach Dennis Shirvan und Entwicklungscoach Yasin Turan jetzt schon für das Camp brennen. „Ich freue mich darüber, dass die Kinder und Jugendlichen wieder in die Halle dürfen. Und möchte ihnen mit dem Training beim Camp den Spaß am Basketball vermitteln und sie inspirieren, weiter an sich und ihrer Freude am Spiel zu arbeiten“, sagt Turan.

Auf dem Programm stehen an den vier Tagen die Grundlagen rund um Passen, Dribbeln und Werfen. Aber auch Athletiktraining gehört zum Camp. „Wenn du Spaß am Basketball, Spaß an der Bewegung, Spaß am Spielen mit anderen hast, bist du bei den Kangaroos genau richtig. Wir freuen uns über jedes Kind und jeden Jugendlichen, die den Weg zu uns in die Halle und zum Camp finden, um gemeinsam mit uns zu trainieren und ganz viel Spaß zu haben“, sagt Dennis Shirvan.

Die Fakten zum DAK-Herbstcamp der Kangaroos:

Datum: 18. Bis 21. Oktober 2021 (2. Woche der Herbstferien)

Alter: 8-16 Jahre

Ort: Matthias-Grothe-Halle

Kosten: 95 Euro

In der Campgebühr enthalten sind vier trainingsintensive Tage mit qualifizierten Trainern und Spielern der 2. Basketball Bundesliga, die Verpflegung an allen Camptagen (Mittagessen, Obst, Mineralwasser), ein offizielles Campshirt, eine Teilnehmerurkunde und zwei Freikarten pro Teilnehmer für ein Spiel der Iserlohn Kangaroos in der 2. Basketball Bundesliga.

Infos und Anmeldungen über unsere Homepage oder per Mail an https://iserlohn-kangaroos.de/camp/

Foto: Jasmin Koppenstein

Pressemitteilung Iserlohn Kangaroos

