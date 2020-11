JETZT GILT ES !

Sportlich und wirtschaftlich ist es aktuell sehr schwierig für uns. Das Sportliche haben wir in unseren Händen und werden alles daransetzen, es zu verbessern.

Wirtschaftlich sind wir auf eure Hilfe angewiesen, denn alleine im November fehlen uns die Einnahmen aus 3 (!!!) Heimspielen.

Schaut unseren LIVESTREAM am Samstag beim DERBY kostenfrei und bucht euch euer digitales #BackToTheROOS – Ticket für nur 5 Euro auf eurem Lieblingsplatz.

#BackToTheROOS

Gerade in Zeiten, in denen die Welt Kopf steht, ist es wichtig, dass wir fokussiert und gemeinsam als TEAM nach vorne gehen.

Er ist unser nächster Schritt nach WIN AS ONE!

Jetzt ist der Zusammenhalt wichtiger denn je!

Jedes gebuchte Ticket hilft!

Ab heute 17.17Uhr könnt ihr genau hier euer Unterstützer–Ticket holen:

👉👉 bit.ly/BackToTheRoos

#BackToTheROOS

Foto: Daniela Fett