Weihnachtliche Grüße für unsere Senioren von Iserlohner Schülern verteilt das Jugendrotkreuz in diesem Jahr bereits das achte Jahr in Folge. Der Corona-Pandemie zum Trotz – jeder Mensch in einem Iserlohner Altenheim erhält auch 2021 wieder einen liebevoll und individuell gestalteten Engelsgruß.



Mindestabstand, Kontaktvermeidung und Besuchseinschränkungen in den Seniorenheimen: Diese notwendigen Maßnahmen erschweren nicht nur den Besuch bei den Angehörigen und machen die familiär geprägte Weihnachtszeit für viele um Einiges einsamer. Auch die traditionelle Durchführung der Aktion Engelsgruß mit geplanten Altenheimbesuchen und einer persönlichen Übergabe individueller Weihnachtsgrüße mit Musik war so bereits im letzten Jahr nicht möglich.

Rund 2.000 Engelsgrüße gestalteten Iserlohner Schülerinnen und Schüler der Lage zum Trotz. Anschließend brachte sie das Jugendrotkreuz in jedes Altenheim und jede registrierte Wohnanlage in Iserlohn. „Wir haben eure Karten erhalten und freuen uns, die Karten an die Bewohner zu verteilen. Das ist emotional sehr ergreifend, Dankeschön“, freut sich Anja Klein, Pflegedienstleitung im Seniorenhaus Nußberg.

Bereits in den vergangenen Jahren erreichten die Karten des Jugendrotkreuzes alle Menschen, die in den örtlichen Pflegeheimen leben. Bei der Aktion beteiligen sich die Grundschulen auf der Emst, Hennen, im Wiesengrund, Sümmern, Bömberg, die Europagrundschule Kalthof, Brabeckschule Letmathe, Kilianschule, Burgschule, Saatschule und die Carl-Sonnenschein-Schule. Auch die Hauptschule Letmathe, die Gesamtschulen am Nußberg und am Seilersee, die Realschule am Hemberg sowie das Märkische Gymnasium Iserlohn beteiligen sich mit vielen Karten. Auch die AWO-Kita Kinderland und die AWO-Großtagespflege Zaubernest engagieren sich in diesem Projekt für unsere Senioren.