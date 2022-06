Das Bürgerschützenteam rund um den Kommissionsleiter Klaus Opterbeck/ 4. Kompanie (fünfter von links) hatte bei der Vorstellung des neuen Jahrbuch große Freude. Oberst Wolfgang Barabo und sein Stellvertreter Thomas Kuche lobten die Arbeit der Kommission bei der Übergabe in der Druckerei Stolzenberg.

Die diesjährige 60. Ausgabe ist ein Zeichen für das Engagement des IBSV über viele Jahrzehnte. Hinsichtlich der Artikel ist das Buch abwechslungsreich obwohl es noch zu Coronazeiten auf die Beine gestellt wurde. Interessante Berichte aus dem Archiv, Bilderseiten vergangener Schützenfeste, Aktivitäten der Kompanien und nicht selbstverständlich die tolle Unterstützung der heimischen Wirtschaft durch Werbeanzeigen.

Ein großes Dankeschön allen Geschäften, Unternehmen und Firmen die trotz schweren Zeiten für den IBSV eine Anzeige geschaltet haben.

Die nächste Ausgabe des Bürgerschützen wird, Dank diesjährigem Schützenfest, wieder einen kompletten Rückblick bieten können. Natürlich fehlen zur Zeit noch einige Aktivitäten wie die Musikparade oder der Schützenumzug. Es wird jedoch genügend Spaß und Freude geben um tolle Berichte und Eindrücke im nächsten Bürgerschützen Jahrbuch präsentieren zu können.

In Vorfreude auf etwas Normalität und in der Hoffnung, dass diese so bleibt freuen sich viele Bürger auf das am 1. Juli stattfindende IBSV Schützenfest auf der Alexanderhöhe.