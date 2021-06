„Ich weiß noch genau, wie wir uns kennengelernt haben“, erinnert sich Ruth Beil, „das war zu Nikolaus, am 06. Dezember 1954 beim Tanzen im Duisburger Handelshof“.

Ihr Mann Horst, 1932 in Duisburg geboren, pflichtet ihr bei. „Ja, wir sind früher viel zum Tanzen gegangen. Das waren immer sehr schöne Abende und man erinnert sich gerne daran“.

Nachdem die beiden dann anderthalb Jahre unzertrennlich waren, kam, was kommen musste, es wurde geheiratet. Die standesamtliche Trauung nahm der Standesbeamte im Rathaus Hamborn vor, während sie sich für die kirchliche Trauung die evangelische Friedenskirche in Hamborn aussuchten.

„Das war damals gar nicht so einfach“, erklärt die ebenfalls 1932 in Duisburg geborene Ruth, „denn ich war katholisch und Horst evangelisch, was damals tatsächlich noch für Verwicklungen sorgen konnte“. Schließlich habe es aber geklappt und auch die Eltern hätten eingesehen, dass Liebe nicht vom Glauben abhänge.

Fortan pflegten die beiden neben der Arbeit ihre Hobbies Tanzen und Reisen, bevor aus der Ehe ein Junge und ein Mädchen hervorgingen.

Heute leben sie seit 1994 am unteren Niederrhein, momentan in Kalkar.

Am Sonntag feierten die beiden ihre Eiserne Hochzeit bei einem Essen im kleinen Kreis mit Tochter Betina und Enkelin Pamela.

Wir gratulieren herzlich und wünschen weiterhin alles Gute.

Randolf Vastmans