Die Stadt Kalkar bittet die Bürger auf Plakatwänden um Achtsamkeit, damit das Corona-Virus sich nicht wieter ausbreitet. Sie appelliert damit an die Vernunft der Bürger. Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, kann den Eindruck haben, dass viele Leute noch nicht so richtig kapiert haben, worum es geht. Es gibt leider immer noch Eltern, die ihre Kinder auf einem abgesperrten Spielplatz lassen. Wird das Thema immer noch nicht ernst genommen? Aber auch die Vertreter anderer Risikogruppen sind noch munter in der Stadt unterwegs. "Ihre Verantwortung ist gefordert", bittet die Stadt Kalkar auf dem Plakat. Das sollte wirklich erste Bürgerpflicht sein.