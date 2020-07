Der Musik Verein von Calcar trauert um sein langjähriges Mitglied Karl-Heinz Loock. Er verstarb letzte Woche Mittwoch im Alter von 68 Jahren. In seiner fast 52 jährigen Mitgliedschaft hat er sich in beispielhafter Weise für die Belange des Musikvereins eingesetzt.

Neben seiner musikalischen Betätigung als Posaunist war er über lange Zeit hinweg bis zuletzt als Instrumentenwart tätig. Er war ein Mann der immer da war und mit anpackte. Er wird eine große Lücke im Verein hinterlassen.

Die Mitglieder des Musik Verein von Calcar treffen sich zur Beisetzung am Freitag, 10 Juli, um 13:45 Uhr in Uniform an der Friedhofskapelle in Kalkar und begleiten ihren Musikfreund auf dem letzten Weg.