Mehr als 200 Bibliotheken aus Nordrhein-Westfalen laden für den 19. März zur „Nacht der Bibliotheken“ ein.

Natürlich ist auch die Stadtbücherei Kamen mit dabei. Das eigentlich geplante Frauenkabarett und die anschließende Livemusik im Foyer müssen zwar ausfallen, aber dafür hat das Team zusätzliche digitale Angebote besonders für junge Nutzer eingestellt.

Patricia Prawit, in Kamen gut bekannt durch zahlreiche Liveauftritte in den LeseSpektakelWochen, liest aus "Ritter Rost und das Haustier". Unterstützt wird sie dabei von ihrem Hund Josef.

Michael Wrobel präsentiert den zweiten Teil seines Bilderbuchkinos zu den Dustertalgeschichten.

„Mitmischen!“ lautet diesmal das Motto der „Nacht der Bibliotheken“. Es rückt die gesellschaftspolitische Leistung von Bibliotheken in den Fokus: Wer bei Diskussionen mitmischen möchte, braucht gute Argumente. Wer dafür gesicherte Informationen finden will, ist auf zuverlässige Quellen angewiesen – Quellen, wie Bibliotheken sie bieten.

Bibliotheken, so die Botschaft der „Nacht der Bibliotheken“, sind daher in Zeiten, in denen Minderheiten vor allem im Internet Fake News verbreiten und Unsicherheit erzeugen, wichtiger denn je.

Gäste finden die digitale Bühne ganz einfach mit einem Klick auf www.NachtderBibliotheken.de