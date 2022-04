Bei einer Kontrollfahrt machten Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Gesellschaft für Werkstoff- und Abfallwirtschaft in Methler eine unangenehme Entdeckung: In einer Nacht- und Nebelaktion haben Umweltsünder eine größere Anzahl von Reifen auf dem Verbindungsweg von „Hilsingsstraße“ und „Im Haferfeld“ illegal abgeladen.

Darunter auch große Trecker-Reifen, die die Straße fast komplett blockierten. Die Stadt Kamen musste nun den Unrat auf Kosten der Allgemeinheit beseitigen, den vermutlich ein "schwarzes Schaf" der Reifenbranche dort hinterlassen hat.

Die Stadt Kamen wird Anzeige gegen Unbekannt erstatten und bittet daher um Hinweise, ob Anwohner oder Spaziergänger in den letzten Tagen in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise können unter Tel. 02307 921-3220 auch direkt an die Polizeiwache in Kamen gegeben werden.