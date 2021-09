Kamen. Die Vorbereitungen zur Umgestaltung des Parks an der Bergstraße in Heeren-Werve nehmen an Fahrt auf: Am Donnerstag, 7. Oktober, findet um 18.30 Uhr die Bürgerveranstaltung zur Aufwertung des Parks statt. In der Abendveranstaltung im Bürgerhaus Heeren wird der Entwurf und die darin enthaltenen Ideen zur Verschönerungen der Grünfläche durch die Landschaftsarchitekten vorgestellt.

Der Park an der Bergstraße ist mit dem Bolzplatz und dem Volleyballfeld eine der wenigen Freiflächen im Ortsteil mit Bewegungsangeboten für Jugendliche. Daher stehen die Interessen der jungen Menschen besonders im Fokus der Aufwertung. Der Entwurf wurde zudem in enger Abstimmung mit der Volkshochschule (VHS) erarbeitet, die sich eine Nutzung des Parks für verschiedene Kursangebote vorstellen kann.

Der Entwurf wurde aus einer Vielzahl von Ideen und Anregungen aus dem Ortsteil erarbeitet, die im Frühjahr über verschiedene Formate gesammelt wurden. Welche Ideen es in den Entwurf geschafft haben, wird in der Bürgerveranstaltung vorgestellt.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung gilt die 3G-Regel und es wird gebeten, einen entsprechenden Nachweis vorzuzeigen. Das Stadtteilmanagement bittet aufgrund der begrenzten Raumkapazitäten um eine Anmeldung bis Dienstag, 5. Oktober, per E-Mail an mail@stadtteilprojekt-heeren-werve.de.