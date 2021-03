Der Regionalentscheid der 62. Runde des Vorlesewettbewerbs der 6. Klassen fand in diesem Jahr digital per Video-Einreichung statt. Deutschlandweit nahmen über 350.000 Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb teil, 4.300 Schulsieger gingen in die nächste Runde. Die zehn Schulsieger des Kreises Unna-Nord konnten ihren Vorlesebeitrag bis Mitte Februar aufzeichnen und über das Video-Portal des Wettbewerbs hochladen.

Der Regionalentscheid wurde in diesem Jahr vom Marie-Curie-Gymnasium Bönen organisiert, da er nicht wie sonst in der Stadtbibliothek Unna stattfinden konnte. Die unabhängige Jury, bestehend aus Mona Wellpott (Volontärin für "Mord am Hellweg" bei der Kreisstadt Unna), Michael Sacher (Buchhändler, Buchhandlung G. Hornung Unna) und Mareike Dolata (Westfälisches Literaturbüro in Unna e. V.), sichtete und bewertete alle eingereichten Video-Beiträge. Mareike Dolata sagte: „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Alle Schülerinnen und Schüler haben in ihren Videos ihre Lesekompetenz bewiesen und die Begeisterung für ihre Texte sehr gut rüber gebracht.“

Siegerin kommt aus Selm

Als Siegerin kürte die Jury Vivien Buth von der Selma-Lagerlöf-Sekundarschule Selm. Sie hatte aus Nele Neuhaus‘ Roman „Elena Ein Leben für Pferde Schatten über dem Tunier“ vorgelesen. Im Schulentscheid zuvor las sie aus Frauke Scheunemanns „Bulli und Lina - Ein Pony ermittelt“. Die Begründung der Jury lautete: „Vivien hat neben ihrer exzellenten Lesekompetenz besonders durch ihre dem Spannungsbogen der ausgewählten Textstelle angepasste Interpretation überzeugt.“ Aus den Händen von Bianca Giese, kommissarische Schulleiterin des Marie-Curie-Gymnasiums, erhielt Vivien am Mittwoch die Siegerurkunde und das Buch „Rory Shy: Der schüchterne Detektiv“ von Oliver Schlick als Geschenk. Ihre stolzen Eltern und Klassenlehrerin Katharina Richter wohnten der Preisverleihung bei. Als Siegerin des Kreises Unna-Nord darf Vivien nun beim nachfolgenden Bezirksentscheid antreten.

Zahlreiche Teilnehmer

Die anderen neun Teilnehmer gehen aber auch nicht leer aus: Alle erhalten eine Teilnehmerurkunde und sowie das Buch „Haifischzähne“ von Anna Woltz als Geschenk. Das Marie-Curie-Gymnasium verteilt die Urkunden und Bücher an die jeweiligen Schulen und drückt Vivien jetzt natürlich fest die Daumen. Die teilnehmenden Schulen waren: Städt. Realschule Altlünen, Städt.Gymnasium Lünen-Altlünen, Freiherr-vom-Stein-Realschule Bergkamen, Städt. Gymnasium Bergkamen, Humboldt-Realschule Bönen, Marie-Curie-Gymnasium Gymnasium Bönen, Pestalozzischule Gem. Hauptschule der Stadt Bönen, Marga-Spiegel-Sekundarschule Sekundarschule Werne, Städt. Gymnasium Selm und die Gewinnerschule, die Selma-Lagerlöf-Sekundarschule Selm.