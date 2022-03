Baumpatenschaften für das Jahr 2022 im Bürgerwald der Stadt Kamen können ab sofort bestellt werden. Das aktuelle Formular finden interessierte Bürgerinnen und Bürger auf der Homepage der Stadt Kamen. Bestellungen sind per E-Mail, auf dem Postweg oder per Fax möglich.

Mehrere Baumarten stehen zur Auswahl. Eine Patenschaft für Hainbuche, Winter-Linde oder Berg-Ahorn im Kernbereich kostet einmalig 170 Euro. Für Bäume im Saumbereich wie Feld-Ahorn, Eberesche oder Schwarz-Erle zahlt man 120 Euro.

In den Preisen sind die Plaketten für die Kennzeichnung der Bäume entsprechend der Wünsche der Baumpaten enthalten. Bei den Preisen hat sich die Stadt Kamen zu einer moderaten Erhöhung um 20 Euro je Baum entschlossen. Nach Auskunft des Organisationsteams ließ sich diese Anpassung in diesem Jahr nicht mehr vermeiden. So seien seit 2017 kontinuierlich die Preise für die Beschaffung sowohl der Bäume als auch der übrigen Materialien (Plaketten, Befestigungsmaterial etc.) gestiegen; in diesem Jahr seien die Preise für die Bäume erneut um rund 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr angehoben worden.

Aktuell beginnen die „Abschlussarbeiten“ für das Pflanzjahr 2021. Die Schilderhalter werden einbetoniert und die Plaketten zur Kennzeichnung der Bäume montiert. Voraussichtlich Ende der 14. Kalenderwoche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.