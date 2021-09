Bald ist es wieder soweit: Die Pilzsaison beginnt. Die erste Exemplare hab ich beim Sonntagsmorgenspaziergang im Kurler Busch bei Kamen- Methler entdeckt. Sie wachsen vorzugsweise an Baumstümpfen oder auf dem feuchten Waldboden. Da ich mich mit den vielen Pilzsorten nicht auskenne, lass ich sie lieber, wo sie sind, ist auch gesünder und ungefährlicher. Denn eine Pilzvergiftung macht sicherlich keinen Spaß. Und dann ist da noch der Rest eines Baumes am Waldrand, der mich irgendwie an Bob Marley erinnert.