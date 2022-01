Die bereits für Dezember geplante und dann verschobene Baumaßnahme an der Westicker Straße soll nun begonnen werden. In Höhe der Körnebrücke wird die Westicker Straße jetzt erneut halbseitig gesperrt. Davon betroffen ist auch der Geh- und Radweg der Westicker Straße zwischen Südkamener Straße und dem Kreisverkehr an der Königstraße.

Ab dem 28. Januar und längstens für die Dauer einer Woche angekündigt, wird der Neubau einer Radwegebrücke über die Körne für die beschriebenen Einschränkung sorgen.

Der Verkehr wird mittels einer mobilen Lichtzeichenanlage an der Engstelle vorbeigeleitet. Die Baustellenumleitung wird auch weiträumig vorab ausgeschildert.