In den großen Pausen ist am Marie-Curie-Gymnasium immer viel Bewegung angesagt, allerdings gibt es jetzt eine Neuerung. Bisher war der Ablauf so, dass Schülerinnen und Schüler am Lehrerzimmer klopfen mussten, wenn sie Spielgeräte wie Bälle oder Frisbees ausleihen wollten. Dieser Ablauf wird jetzt dank Sportlehrer Stefan Holz und des Fördervereins deutlich vereinfacht.

Großzügige Spende

Mit großzügiger Unterstützung des Fördervereins konnte neues Material für die Pausen angeschafft werden, z.B. durch Unterstützung des Fördervereins: Bälle, Tischtennisschläger und Springseile - sowie eine große Materialkiste, in der nun alles gesammelt wird. Ausgegeben werden die brandneuen Materialien im Foyer von Schülerinnen und Schülern aus den Klassen 7c, 8a, 9a und 9c ausgegeben gegen Pfand (Schülerausweis).

Viel Bewegung auf den Schulhöfen

„Das Interesse an Spielgeräten ist groß“, weiß MCG-Sportlehrer Stefan Holz, „vor allem Bälle werden gerne ausgeliehen, von allen Jahrgangsstufen. Die Tischtennisplatten und Basketballkörbe auf dem Schulhof werden gerade bei warmen Temperaturen gut genutzt.“ Auf Sicherheit werde dabei natürlich auch geachtet, so der Pädagoge. Aus Sicherheitsgründen sei das Fußballspielen nur mit Softbällen, nicht mit Lederbällen erlaubt. Dies tut der Freude der Gymnasiasten aber keinen Abbruch. Der Frühling der Bewegung kann also kommen.