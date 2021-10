Am Freitag, 22. Oktober, gegen 19.40 Uhr betrat ein bisher unbekannter Täter einen Getränke-Markt an der Parkstra0e in Kamp-Lintfort und raubte von der zur Tatzeit allein anwesenden 46-jährigen Kassiererin das gesamte Bargeld aus der Ladenkasse. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Seine Tatbeute hielt er während seiner Flucht offen in den Händen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 18 Jahre alt, schlanke Statur, südländisches Aussehen, schwarzes Haar, dunkle Augen, sprach akzentfreies Deutsch, bekleidet mit einem dunkelgrauen Kapuzen-Sweatshirt, Jogginghose mit weißen seitlichen Streifen, Mund-Nasen-Bedeckung.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Kamp-Lintfort unter der Rufnummer 02842/934-0.