Wenn ein Jazzgitarrist während eines Gottesdienstes aufspielt, kann es nur eine außergewöhnliche Begebenheit werden.

Wenn Peter Hahnen vom Geistlichen und Kulturellen Zentrum die Besucher der Andacht am Mittwoch, 4. März, um 18.30 Uhr in der Marienkapelle der Abteikirche begrüßt, wird ein junger Jazzer bereits geraume Zeit seine Kunst dargeboten haben: Marius Peters aus Köln ist Jazzgitarrist und mehrfach preisgekrönt.

Den Münchner Jazzpreis heimste der gläubige Christ ebenso ein wie den Convento Jazzpreis 2015 und den Solistenpreis Burghausen. Mit Hahnen verbindet Peters eine langjährige Freundschaft und einmal im Jahr profitiert Kamp-Lintfort auf spirituelle Weise davon. Hahnen wählt die Texte aus und betet mit den Gästen, Peters improvisiert dazwischen ebenso kompetent wie ungehemmt und lässt so die Grundidee des Geistlichen und Kulturellen Zentrums lebendig werden, nämlich Kunst und Spiritualität ungezwungen zueinander finden zu lassen.

Peters' Konzert im Rokokosaal ist im Frühjahr terminiert und seit Monaten ausverkauft.

Am Mittwoch aber kann man ihn live erleben. Beginn der ungewöhnlichen, etwa halbstündigen Andacht mit Psalmen, Evangelientexten und Meditationen ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist selbstverständlich frei, am Ausgang wird aber um eine Spende für die Arbeit des Zentrums gebeten.