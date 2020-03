Im Rahmen der Reihe ""Feierabend" wird Krimiautor Horst Eckert am Mittwoch, 25. März, um 18.30 Uhr in der Mediathek seinen neuen Thriller „Im Namen der Lüge“ präsentieren.

Geheimpapiere und ein Mordfall

In diesem hoch spannenden Buch stehen zwei Ermittler im Mittelpunkt. Einerseits Melia Khalid, sie arbeitet in Düsseldorf für den Inlandsgeheimdienst. Als ihr aus Antifa-Kreisen ein brisantes Geheimpapier zugespielt wird, glaubt ihre Behörde an das Erwachen einer neuen RAF. Doch Melia stößt auf Indizien, die sie daran zweifeln lassen. Versucht jemand, den Geheimdienst zu manipulieren?

Hauptkommissar Vincent Veihs jüngster Mordfall dagegen scheint rasch geklärt zu sein. Die Staatsanwaltschaft bewertet ihn als "Beziehungstat". Doch das Opfer war ein Journalist, der undercover in der rechten Szene recherchiert hatte. Worauf ist er gestoßen? Warum musste er wirklich sterben? Da tun sich Fragen auf...

Start des Kartenvorverkaufs

Der Kartenvorverkauf zur Lesung startet ab sofort in der Mediathek Kamp-Lintfort, dem Bistro26 und in der Buchhandlung am Rathaus. Die Reihe "Feierabend", die Mediathek und LesART ins Leben gerufen haben, bietet zum Thema des Abends wieder einen passenden Imbiss aus dem Bistro26. Was an dem Abend serviert wird, bleibt wie der Krimi spannend.

Der Eintritt inklusive Imbiss im Bistro26 kostet acht Euro. Karten gibt es nur im Vorverkauf in der Mediathek und in der Buchhandlung am Rathaus. Die Lesung beginnt um 19 Uhr. Einlass und Zeit für den Imbiss ist ab 18.30 Uhr.