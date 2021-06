Der Sommer kommt und das Freibad des Panoramabades Pappelsee kann ab Samstag, 5. Juni, endlich wieder seine Tore öffnen. Maximal 800 Personen können sich dann samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr und montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr im Freibad aufhalten.

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist auch in diesem Jahr der Besuch nur nach einer online-Anmeldung möglich. Jeder Badbesucher muss im Vorfeld zwingend eine Online-Reservierung vornehmen. Mit dieser Reservierung erhält der Besucher einen Code, den er zusammen mit dem Test dem Badpersonal am Einlass vorzeigt, um das Gelände betreten zu können. Die Online-Reservierung kann in wenigen Schritten unter https://www.panoramabad pappelsee.de/reservierung/ vorgenommen werden. Auch Kleinkinder und Babys müssen hier als Besucher angemeldet werden. Ohne vorherige Online-Reservierung ist der Zutritt leider nicht möglich.

Das Hallenbad bleibt geschlossen

Die Außenanlage mitsamt Erlebnis- und Kinderbecken bietet genauso wie die 5.500 Quadratmeter große Liegewiese viel Abwechslung und Sonnenhungrigen jede Menge Platz für Entspannung. Das 25 Meter Becken kann ausschließlich von Schwimmern zeitweise genutzt werden. Diejenigen, die das 25-Meter Becken nutzen möchten, müssen zusätzlich einen negativen Corona-Test vorgelegen. Das restliche Hallenbad bleibt geschlossen. Der Mondscheintarif ist während der Freibadsaison aufgrund der Öffnungszeiten nicht verfügbar.

Nähere Informationen erhalten Interessierte auf der Internetseite des Panoramabades Pappelsee: www.panoramabad-pappelsee.de oder unter Tel. 02842/81640.