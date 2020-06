Kleve-Materborn. Viele ungläubige Gesichter standen an diesem Donnerstag vor den verschlossenen Türen der Materborner Postfiliale auf der Kapellenstraße. Auf einer einfachen Tafel stand nur "Post geschlossen". Im Innenraum ist das Postinventar bereits verschwunden. Von der kurzfristigen Schließung sind auch die drei weiteren Firmeninhaber, die eine Niederlassung bei "Wir in Materborn" haben, überrascht worden. "Wir wussten nichts, sind aber natürlich weiterhin für unsere Kunden da," betonen die Geschäftsleute.

2015 startete das Projekt von "Wir in Materborn" in den ehemaligen Räumlichkeiten eines Werzeugfachhandels. Vier Klever Händler hatten sich zusammen getan, um ein möglichst breites Angebot der Materborner Bevölkerung anbieten zu können. Nach und nach entwickelte sich die Filiale auch als Treffpunkt für die neuesten Geschichten in und um Materborn. Vor einigen Monaten erst übernahm Francisco Javier de la Cruz-Hernandez die Filiale an der Kapellenstraße. Wie es nun dort weiter geht und ob noch einmal eine Postfiliale eröffnet wird, steht bisher nicht fest. "Das ist echt schade für Materborn," sagt eine alteingesessene Materbornerin und hofft darauf, dass es an dieser Stelle schnell wieder weitergeht.