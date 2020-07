In der Zeit von Dienstagnachmittag, 30. Juni, bis Mittwochmorgen, 1. Juli, kam es auf der Robert-Koch-Straße in Langenfeld zu einem Einbruchdiebstahl in die Geschäftsräume einer Firma.

Unbekannte Täter gelangten zwischen 15.45 Uhr und 6.45 Uhr vermutlich über eine Terrassentür, welche sich linksseitig des Haupteingangs befindet, gewaltsam in die Firmenräumlichkeiten. Sie entwendeten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen einen Fernseher und verließen die Büroräume augenscheinlich auf dem Einstiegsweg. Unerkannt flohen sie mit ihrer Tatbeute in unbekannte Richtung. Zur Sachschadenshöhe konnten bei der Tatortaufnahme keine Angaben getätigt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, jederzeit unter der Telefonnummer (02173) 288-6310 entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat bitte die 110 wählen!