Am Dienstagmorgen, 21. Juli, gegen 11.30 Uhr, kam es in Langenfeld zu einem gemeinen Trickdiebstahl, bei dem eine Seniorin Opfer einer schon lange bekannten Masche dreister Betrüger wurde, die es immer wieder gerade auf ältere Menschen abgesehen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet hierbei um Unterstützung durch sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Aus aktuellem Grund warnt die Kreispolizeibehörde Mettmann aber gleichzeitig auch noch einmal kreisweit vor solchen Taten.

Um 11.30 Uhr erhielt eine 84-jährige Rentnerin unangekündigten Besuch an der Türe ihrer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Langenfeld-Mitte. Ein der Seniorin unbekannter junger Mann gab sich als Sohn einer ehemaligen Putzhilfe Namens Maria aus. Obwohl sich die Langenfelderin an keine Maria erinnern konnte, ließ sie den etwa 25-jährigen Mann arglos ein, der vorgab ein paar Geschenke vorbeibringen zu wollen. Tatsächlich zeigte er dann unterschiedliche Kleidungsstücke vor, die er in einer Plastiktüte mitgebracht

hatte.

Schränke und Schubladen geöffnet

Als die 84-Jährige kein Interesse daran zeigte, versuchte es der Unbekannte auf andere Art. Er fragte, ob ihm die alte Dame nicht 50 Euro geben könne, was die Langenfelderin aber ebenfalls konsequent ablehnte. Doch während aller Gespräche nutzte der Unbekannte jede Möglichkeit, um sich in allen Zimmern der Wohnung umzuschauen und dabei sogar Schränke und Schubladen zu öffnen.

Fahndungsmaßnahmen

Als der Unbekannte die Wohnung dann endlich verließ, atmete die Seniorin zunächst auf. Doch im Lauf des weiteren Tages stellte die 84-Jährige fest, dass aus ihrem Schlafzimmer gleich einige wertvolle Schmuckstücke im Gesamtwert von mehreren hundert Euro verschwunden waren.

Beschreibung des vermeintlichen Täters

Als die Langenfelder Polizei am späten Abend über den Vorfall informiert wurde, kamen Fahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Straftäter zu spät. Dieser wird wie folgt beschrieben:



- männlicher Mitteleuropäer

- sprach akzentfreies Hochdeutsch

- ca. 25 Jahre alt

- ca. 170 cm groß und schlank

- normale, witterungsangepasste Kleidung

- trug eine Kappe auf dem Kopf und eine Mund-Nasen-Maske im

Gesicht

Nach dem Stand erster Ermittlungen wurde der Gesuchte dabei gesehen, wie er mit einem hellen PKW Opel am Tatort an- und abreiste, der Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Osnabrück (OS - ?? ???) trug und mit zwei weiteren, nicht genauer beschriebenen Personen besetzt war.

Sachdienliche Hinweise

Sachdienliche Hinweise in diesem konkreten Fall nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.