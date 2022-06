Schützenfest in Mehlbruch-Gieslenberg

Hubertusschützen feiern wieder



Nach zwei Jahren Coronabedingter Zwangspause feiern die St. Hubertusschützen wieder rund um die Hubertushalle an der Rheindorferstraße 187 in Gieslenberg ihr traditionelles Schützenfest.

Fest-Programm



Samstag 25. Juni 2022



19:15 Uhr Openair-Live-Musik mit

- Ben Randerath

- Kempes Feinest

- Werstener Music Company

Sonntag 26. Juni 2022



11:15 Uhr offenes Vereinsvogelschießen

ab 16:00 Uhr großer Festumzug

Montag 27. Juni 2022



12:00 Uhr Königsvogelschießen

ab 18:30 Uhr Krönungsball

Infos auf Facebook

