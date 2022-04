Ostern 2022

Das Osterhasen-Fahrrad

Osterhasen sind heut‘ rar,

das war schon immer absehbar.

Die Ausbildung ist lang und teuer

und dazu noch ein Abenteuer.

Die Strecken werden immer länger

und manche Wege dazu enger.

Das Hasen-Auto wird stillgelegt

oder sporadisch noch bewegt,

denn der Benzinpreis steigt so an,

dass ihn kaum jemand zahlen kann.

Der Oberhase wusste Rat

und schritt deshalb auch gleich zur Tat.

Ein neues Zeitalter begann,

man schaffte Hasenräder an,

die Eierkörbe transportieren

und unterwegs auch nichts verlieren.

Sie sind für Fitness ein Gewinn

und kommen überall auch hin.



Prima fürs Klima

In der Osterfärberei

geht es um ein jedes Ei.

Alle Hasen wissen schon:

Handarbeit braucht guten Lohn,

spart dafür die Energie

und regt an die Phantasie.

Auch im Osterhasenland

hat man längstens schon erkannt:

Nimmt statt Plastik man Papier,

spart das für die Umwelt hier.

Für das Osterei-Verstecken

braucht es ja nur schöne Ecken,

nicht Verpackung, nur das Gras,

Osterhasen wissen das.

Der falsche Osterhase

Es dacht‘ ein Hasen-Außenseiter:

„Mit Lügen komme ich hier weiter.“

Den Hasen hat er mit Bedacht

deshalb stets etwas vorgemacht.

Bald glaubten viele ihm nicht mehr,

denn eigentlich war es nicht schwer,

die dreisten Lügen zu enttarnen,

das Hasenvolk vor ihm zu warnen.

Mit Drohungen und Machtgelüsten

fegt er gar viele von den Pisten.

Die Ostereier war’n aus Stahl,

gefertigt für den Überfall,

danach noch schön bunt angemalt,

versteckt in einem Hinterhalt.

Zuletzt wundert sich niemand mehr,

denn dieser Hase war ein Bär.

Ostern – und nun?

Es ist heut oftmals sehr berechtigt,

wenn die Verzweiflung sich bemächtigt

bei Menschen, die kein Licht mehr sehen,

was heut‘ geschieht, nicht mehr verstehen.

Gott ist auch in dem größten Leid

für jeden Menschen nicht mehr weit,

der sich ihm immer anvertraut

und stets auf seine Hilfe baut.

Wenn wir vor einer Mauer steh’n,

könnte dort eine Tür aufgeh’n.

Wo Hoffnung immer mehr verschwindet,

Gott uns die neue Hoffnung kündet,

Viele sonnige Frühlingstage und eine gesunde, gesegnete Osterzeit wünscht allen

Jürgen Steinbrücker

Jürgen Steinbrücker, "Dichtung & Wahrheit" , Hude (Oldenburg), Hasengasse Ecke Osterstraße.